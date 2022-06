LECCE – La giornalista e scrittrice Giuliana Sgrena ha presentato in Salento il suo ultimo libro “Donne Ingannate”. Un doppio appuntamento organizzato dalla cooperativa sociale Arci Lecce Solidarietà prima a Lecce e poi a Campi Salentina, per parlare di un libro che affronta il rapporto tra libertà e religione anche attraverso la testimonianza diretta delle donne del Medio Oriente, che raccontano delle loro lotte, delle loro detenzioni e, in alcuni casi, delle violenze che hanno subito a causa dei loro desideri e della loro voglia di indipendenza. Attraverso “Donne ingannate” Giuliana Sgrena vuole lanciare un accalorato invito ad aprire gli occhi, a rifiutare l’inganno e a squarciare il velo.