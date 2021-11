FASANO- Sono dovute intervenire due squadre di Vigili del fuoco di Brindisi e di Ostuni per stabilizzare e mettere in sicurezza una Ford Fiesta di colore grigio ribaltata sulla strada statale 379 Brindisi-Bari a Pozzo Faceto, in agro di Fasano: due donne di Brindisi sono finite in ospedale, fortunatamente illese.

L’incidente si è verificato nella serata di ieri, 2 novembre, intorno alle 22.30 quando un’auto, per dinamiche in fase di accertamento da parte dell’intervento della Polizia stradale, si è ribaltata sulla statale 379, all’altezza dell’uscita per Torre Canne.

Due brindisine, un 36enne e una 38enne, sono state trasportate presso l’ospedale “A. Perrino” di Brindisi dai sanitari del 118 giunti sul posto nell’immediato. Sul posto, anche la Polizia stradale e i vigili del fuoco di Brindisi e Ostuni che, con l’autogru, hanno messo in sicurezza l’auto.