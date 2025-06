Donne e lavoro, resta il gap occupazionale con uomini: i dati in Puglia

Quasi trenta punti percentuali di distacco in tema occupazionale tra donne e uomini in Puglia: 64% contro 37, dieci in più rispetto alla media nazionale. Questi i dati sul lavoro regionali analizzati in fiera del levante. Tuttavia le competenze e le conoscenze in ogni campo del genere femminile risultano determinanti. Se ne parla a Bari in fiera del levante.

