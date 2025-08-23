Donna muore dopo puntura calabrone, cuore trapiantato d’urgenza a Bari

Da Latina alla Puglia, la cultura della donazione resta un pilastro fondamentale del sistema sanitario nazionale

All’ospedale Santa Maria Goretti di Latina è stato effettuato un espianto di organi su una donna di 67 anni, deceduta a seguito di uno shock anafilattico provocato dalla puntura di un calabrone che le aveva causato un arresto cardiaco.

Grazie al consenso dei familiari è stato possibile avviare un complesso intervento di prelievo, condotto da un’équipe multidisciplinare in collaborazione con il coordinamento per la donazione degli organi. Le operazioni, durate dalle 8 alle 16, hanno garantito al contempo la prosecuzione delle attività programmate nelle sale operatorie.

Il cuore è stato immediatamente destinato a Bari, dove è stato trapiantato d’urgenza per un’emergenza nazionale. Il fegato è stato inviato all’ospedale San Camillo di Roma, mentre i reni hanno raggiunto il Policlinico Tor Vergata, a disposizione della lista regionale.

“L’intervento rappresenta un autentico atto d’amore e testimonia la forza della cultura del dono. X ha dichiarato la direttrice generale della Asl di Latina, Sabrina Cenciarelli -. Un ringraziamento particolare ai familiari della donatrice: la loro scelta ha reso possibile un gesto che incarna al meglio il valore della donazione. Ci auguriamo che questa vicenda contribuisca ad accrescere la consapevolezza sull’importanza del dono degli organi, che significa vita per chi attende un trapianto”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author