MASSAFRA- Per oltre vent’anni ha subito violenze verbali e psicologiche dal marito, ma l’amore per i figli e una famiglia tanto desiderata l’hanno sempre bloccata a denunciare tutto. Fino a quando una giovane moglie e madre si è fatta coraggio e si è presentata alla stazione dei carabinieri in lacrime, chiedendo aiuto per una situazione familiare degenerata perché il marito l’ha minacciata di morte con un martello e una pistola puntandogliela alla nuca, davanti ai figli: i militari hanno arrestato O.S., un 44enne pregiudicato, trasferito in un’altra abitazione ai domiciliari.

Tutto è accaduto nella serata di ieri, domenica 7 novembre, il giorno in cui la famiglia si riunisce in un momento conviviale, ma in quella abitazione, dove le pareti hanno sentito tutto per più di vent’anni e i figli assorbito il dolore di una madre e poi il suo coraggio, un uomo ha estratto una pistola scacciacani.

La donna ha parlato ai carabinieri di una relazione difficile, di un rapporto coniugale, che negli ultimi anni si è fatto insopportabile, soprattutto a causa dell’abuso di alcool dell’uomo. Le discussioni prima saltuarie, poi divenute quasi continue, sono sfociate in vere e proprie aggressioni verbali, frasi ingiuriose e minacce, proferite anche alla presenza dei figli.

Nell’ultimo grave episodio, quello di domenica, l’uomo ha minacciato di morte la moglie, prima con l’uso di un martello e poi addirittura di una pistola, circostanza che avrebbe spinto la donna, ormai terrorizzata, a denunciare le vessazioni subite.

Proprio per questo motivo i carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione, dove al termine di un’accurata perquisizione, hanno trovato una pistola scacciacani, priva del tappo rosso, che è stata sequestrata.

All’interno dell’autovettura nella disponibilità dell’uomo, invece, è stato trovato un martello di grosse dimensioni, anche quest’ultimo sottoposto a sequestro. A causa della sua grave condotta, il 44enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e minaccia a mano armata e sottoposto agli arresti domiciliari in altra abitazione, lontano dalla moglie e dai figli che non ha meritato.