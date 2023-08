Donna Laura, una contrada nel limbo tra richieste e disservizi

FRANCAVILLA FONTANA – Nelle campagne di Francavilla Fontana c’è una contrada che ricade, però, in agro di Ceglie Messapica a causa di un vecchio esproprio: l’incredibile limbo amministrativo, tra richieste e disservizi, di Contrada Donna Laura. L’amministrazione assicura: “tempo al tempo, ma risolveremo le problematiche”

Contrada Donna Laura, residenti nel limbo dei disservizi

Immaginate di vivere in una casa di una contrada di Francavilla Fontana che, però, ricade nel comune di Ceglie Messapica. Sembra un controsenso e, invece, accade, per davvero, in contrada Donna Laura, dove i residenti della zona, riunitisi in comitato, lamentano una serie di problematiche legate alla mancata urbanizzazione dell’area. Niente fogna, niente posta, niente pubblica illuminazione.

Problemi storici, ad oggi, da anni, senza soluzione. I contradaioli, nel frattempo, si sono arrangiati alla meglio, istallando, a loro spese, fonti di luce e cassette della posta, sopperendo all’assenza di fogna, sempre a loro spese, con il servizio di auto spurgo. Senza contare che le strade, pericolose di notte e con buche che sembrano voragini, non hanno nome, figuriamoci numero civico.

Nonostante richieste, denunce ed esposti, il comune, qui, non è mai intervenuto. E forse, nemmeno potrebbe. Questo perché, nonostante le tasse vengano regolarmente pagate a Castello Imperiali, la competenza dell’area ricade, incredibilmente, sul comune di Ceglie Messapica a causa di un vecchio esproprio per alcuni lavori dell’acquedotto.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp