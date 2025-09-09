9 Settembre 2025

Antenna Sud

News

foto Todaro/AntennaSud

Donna denuncia stupro di gruppo a Malta, indagati 5 pugliesi

Claudia Carbonara 9 Settembre 2025
Una 19enne ha sporto querela ai carabinieri di Treviso: “C’è anche un video della violenza”

Cinque ragazzi pugliesi, quattro originari di Brindisi e uno della provincia di Lecce, di età compresa tra i 17 e i 19 anni, sono indagati per violenza sessuale aggravata di gruppo. L’inchiesta nasce dalla denuncia di una 19enne trevigiana che si è rivolta ai carabinieri di una stazione in provincia di Treviso, raccontando i presunti abusi subiti mentre si trovava in vacanza a Malta alcune settimane fa.

Secondo il racconto della giovane, la sera della violenza avrebbe conosciuto il gruppo di ragazzi pugliesi in alcuni locali. Dopo aver trascorso del tempo insieme, la ragazza avrebbe accettato l’invito a recarsi nel loro appartamento. Qui, stando a quanto denunciato, sarebbe stata costretta a subire violenze sessuali di gruppo, episodio che, sempre secondo la sua versione, sarebbe stato anche ripreso con il cellulare di uno degli indagati.

I cinque giovani brindisini, invece, respingono con decisione le accuse. Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno avviato una serie di accertamenti sui telefoni cellulari dei ragazzi e della presunta vittima, al fine di acquisire elementi utili alle indagini.

