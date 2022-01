MESAGNE- Non si hanno sue notizie dalla serata di ieri, da quando sarebbe rimasta coinvolta in un incidente stradale senza grosse conseguenze e poi sarebbe rientrata a casa. Ma i parenti non sanno né dell’incidente, né del rientro nella propria abitazione perché ne hanno avuto conoscenza da altre persone.

È mistero sull’allontanamento di una 66enne di Mesagne che ha lasciato a casa il cellulare ed è sparita nel nulla. La denuncia della donna, A. G. (che viene riportata nella foto già pubblicata da un’altra testata), è stata sporta dalla sorella nella mattinata di oggi, 15 gennaio, presso la locale stazione dei carabinieri e sono iniziate le ricerche.

A.G. non soffre di problemi di salute e nessuno sa spiegare i motivi per cui si sia allontanata da casa senza avvertire qualcuno e senza lasciare una traccia.

L’incidente in cui sarebbe rimasta coinvolta la 66enne si sarebbe verificato nella serata di ieri, 14 gennaio, sulla strada provinciale 51 che collega Cellino San Marco a Oria: A.G. sarebbe stata trasportata all’ospedale per un consulto medico e poi sarebbe stata riaccompagnata a casa. Da chi, non si sa.