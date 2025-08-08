Donazioni per Gaza, botta e risposta tra maggioranza e opposizione barese

In consiglio comunale a Bari il centrodestra propone una raccolta fondi per le donazioni alla gente di Gaza, in Palestina. Ma l’aula non ha potuto contare sul numero necessario dei presenti per andare avanti. Botta e risposta col centro sinistra. Le parole di Ciaula e del sindaco Leccese

