LECCE – Un cistoscopio, che permetterà di abbreviare la diagnosi e rendere meno doloroso l’esame nei piccoli pazienti, è stato consegnato all’Unità operativa di Chirurgia pediatrica del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce. La donazione è frutto della serata benefica “Nitecity for Children”, che si è svolta al Teatro Apollo di Lecce lo scorso 26 dicembre, nel corso della quale, grazie alla generosità dei salentini è stato raccolto il necessario per l’acquisto di questa preziosa strumentazione. Un evento promosso dall’Associazione Cuore e mani aperte OdV , di Angeli di Quartiere ONLUS e del gruppo Nitecity.

Alla cerimonia di consegna erano presenti il Direttore generale di Asl Lecce, avvocato Stefano Rossi, la dottoressa Sonia Cioffi direttore amministrativo del nosocomio leccese, il direttore responsabile facente funzioni della Chirurgia pediatrica Michele Pagliarulo e l’assessore del Comune di Lecce Paolo Foresio.

“Sembra quasi un martedì come tutti gli altri ed effettivamente è così. È esattamente come uno dei qualsiasi altri giorni dove l’amore ci permette di esserci nel percorso della cura, quella cura che guarisce in primo luogo il cuore di chi deve affrontare una malattia o un problema senza avere ancora la maturità e consapevolezza di comprendere quello che sta accadendo” – ha commentato Don Gianni Mattia presidente dell’Associazione Cuore e mani aperte OdV.

“Quanto accaduto anche quest’anno, con la terza edizione di NiteCity For children, – ha aggiunto Tonia Erriquez, presidente della OdV Angeli di Quartiere Lecce – attesta e conferma il forte feeling esistente tra arte, sociale e il pubblico che ha saputo esserci, partecipando numeroso e con grande entusiasmo. Siamo già pronti per l’anno che verrà; con nuovi progetti e sempre con una Rete sociale che dimostra, con i fatti che “assieme si possa fare e operare”!”.

“Da ormai quasi un decennio l’urologia pediatrica è patrimonio professionale di questa unità operativa, – ha continuato Michele Pagliarulo, direttore responsabile facente funzioni della Chirurgia pediatrica del Fazzi – consentendoci di affrontare l’intero spettro delle cosiddette CAKUT (Congenital Anomalies of Kidney and Urinary Tract). Il cistoscopio pediatrico è un grande dono, perché ci consente di applicare le procedure endoscopiche, diagnostiche e operative, anche ai bambini nei primi due anni di vita. Questo è un cistoscopio miniaturizzato. Il valore intrinseco sta proprio in questo: ha una struttura ottica miniaturizzata con un canale operativo che ci consente di allestire procedure urologiche anche in bambini di taglia molto piccola, che poi sono quelli che hanno uropatie congenite per le quali, sino a poco tempo fa, erano costretti a migrare altrove per fare un trattamento endoscopico per reflusso vescico laterale. Adesso noi, grazie a questa donazione, siamo in grado di coprire l’arco di tutte le fasce d’età per trattare questa patologia”.

“Siamo onorati e felici del fatto che “Nitecity for Children” sia arrivato alla terza edizione e che il successo sia stato crescente di anno in anno – ha affermato Ciky Forchetti, frontman di NiteCity – sapevamo che Musica e Solidarietà insieme, avrebbero potuto rappresentare la ricetta vincente per aiutare i nostri bambini salentini meno fortunati”.

Il direttore generale di ASL Lecce, avvocato Stefano Rossi, ha chiuso evidenziando: “Ho avuto il piacere di partecipare personalmente all’evento e si respirava tangibilmente il senso della solidarietà. Questo apparecchio dimostra molto meno di quella che invece è la perizia che viene messa in campo in questi reparti. Quando si fanno queste donazioni è una testimonianza indiretta del buon lavoro che si fa in questa unità operativa. Pertanto, il mio ringraziamento va, per il tramite del dottore Pagliarulo, all’intera equipe che quotidianamente dà sostegno ai nostri piccoli utenti.”

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

