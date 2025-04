Donato Metallo, il dolore di Racale: “Ci mancherà”

C’è silenzio fuori dalla casa dei genitori di Donato Metallo, scomparso a 44 anni dopo una lunga battaglia contro una patologia insidiosa. Sulla strada che porta a Torre Suda la fila di macchine parcheggiate è impressionante. Eppure non si sente un fiato.

Occhiali scuri o occhi lucidi, abbracci e il tentativo di accettare un destino che in molti speravano che il consigliere regionale più votato, che il giovanissimo sindaco di Racale potesse cambiare firmando un’altra delle sue incredibili rivoluzioni. Ma è andata diversamente.

E anche lontano dalla casa in cui è nato, in paese, nella piazza che era il cuore della sua attività di amministratore, si fa una gran fatica a trovare qualcuno che abbia voglia di parlare di lui a microfono acceso. Perché è difficile e anche per quel senso di pudore nel dolore che a certe latitudini di questa terra ha ancora radici profonde.

