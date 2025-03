Donatella Versace lascia la direzione creativa, al suo posto Dario Vitale

Dal 1° aprile Donatella Versace non sarà più la direttrice creativa della maison della Medusa, oggi parte di Capri Holdings. Dopo oltre 25 anni alla guida del brand, passerà il testimone a Dario Vitale, ex Design and Image Director di Miu Miu (Prada Group), alimentando le voci su un possibile passaggio della casa di moda a Prada.

Donatella resterà in Versace nel ruolo di Chief Brand Ambassador, dedicandosi a iniziative filantropiche e alla promozione globale del marchio. “Portare avanti l’eredità di Gianni è stato l’onore più grande della mia vita. Rimarrò sempre la più appassionata sostenitrice di Versace”, ha dichiarato.

Vitale ha espresso entusiasmo per il nuovo incarico: “Onorato di entrare in questa casa di moda unica e prestigiosa. C’è un’eredità potente da rispettare e un futuro da costruire”.

Secondo indiscrezioni, Prada potrebbe finalizzare l’acquisizione di Versace entro la fine di marzo per 1,5 miliardi di euro, con la possibilità di includere anche Jimmy Choo, per un totale di 2 miliardi. Se l’operazione andrà in porto, il gruppo di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli potrebbe consolidarsi come un colosso del lusso italiano, in grado di competere con giganti come LVMH e Kering.

