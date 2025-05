Don Mimmo Minafra ospite ai microfoni di Mattina Sud

Don Mimmo Minafra, intervistato da Claudia Turba, esplora il significato profondo della Madonna delle Lacrime, simbolo di speranza e fede per la comunità di Siracusa e Bitritto. Il sacerdote racconta il miracolo del 1953, quando un’immagine della Madonna cominciò a lacrimare, suscitando una forte devozione popolare. Don Minafra descrive come questo evento straordinario abbia portato alla costruzione del santuario, divenuto punto di riferimento per pellegrini e fedeli in cerca di conforto.

