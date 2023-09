Dominate the water a Taranto: 250 atleti per la prima giornata

Record di partecipazione a Dominate the water Taranto 2023. Sabato 16 settembre la prima giornata di gare sulla distanza del miglio marino (1850 mt); nel pomeriggio il percorso “kids” di 400 metri dedicato ai più piccoli.

Arrivi e partenze nello specchio di mare antistante la Lega Navale. Una serie di impegni hanno impedito al campione del mondo Gregorio Paltrinieri di intervenire alla tappa di Taranto, unica località che per il secondo anno consecutivo ospita il circuito. Ad organizzare l’evento a livello locale è la società Mediterraneo Sport Taranto. La manifestazione rientra nei Grandi eventi sportivi della Regione Puglia – Assessorato regionale allo Sport.

Circa 250, complessivamente, gli iscritti, tra agonisti, master, amatori, kids. Oltre che per l’elevato numero di presenze, Dominate the water Taranto 2023 sarà ricordata come una manifestazione sportiva ad alto tasso di inclusività. Alla competizione, infatti, partecipano atleti con disabilità e una rappresentativa nazionale di nuotatori diabetici, rappresentati da Monica Priore.

“Il successo di questa manifestazione non è soltanto di carattere sportivo – sottolinea Massimo Donadei, ds della Mediterraneo Sport e responsabile del comitato organizzatore – quest’anno abbiamo voluto fare un passo deciso in favore dell’inclusione. In questo senso ci fa piacere la presenza di atleti disabili e diabetici perchè vuol dire che procediamo nella direzione giusta. Un altro elemento che contribuisce al successo di questa competizione è la bellezza di Taranto. Gli atleti che gareggiano tra i due mari provano un’emozione unica quando nuotano tra Lungomare, il Canale Navigabile, il Ponte Girevole e l’imponente Castello Aragonese. Nessun’altra città offre un contesto come questo”.

Sul piano agonistico, il nuotatore più veloce è stato Filippo Rinaldi di Genova che ha coperto la distanza in 22’51”. In ambito femminile la prima a tagliare il traguardo è stata Iris Menchini col tempo di 23’38”, anche lei ligure (La Spezia). Tra i Master l’M35 Enea Cleri è risultato il migliore in 27’24”. Michela Cogo (M25), la migliore tra le donne con il tempo di 27’34”.

Venerdì pomeriggio un’anteprima di Dominate the water con l’apertura ufficiale del Villaggio 2Mari destinato ai partner della manifestazione e con il taglio del nastro della pedana servoscala che, finalmente, consente anche alle persone con disabilità l’accesso alla Lega Navale. L’impianto è il frutto di un protocollo d’intesa tra Direzione regionale Inail Puglia e Lega Navale di Taranto. Un importante contributo è giunto dall’impresa Cassalia. La pedana servoscala è stata realizzata da Extrema, il montaggio è stato eseguito dal team di Step.

Domenica 17 settembre alle 9.45 agonisti di nuovo in acqua sulla distanza di 3 km. Alle 10 lo start per Master e non tesserati. Questa gara rientra anche nel circuito nazionale Fin (Federazione italiana nuoto) Grand Prix Italia Open Water.

Partner istituzionali di Dominate the water Taranto 2023 sono: Regione Puglia, Comune di Taranto, Marina Militare, Comitato Giochi del Mediterraneo 2026, Autorità di sistema Portuale del Mar Jonio, Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, Inail, Coni, Sport e Salute, Comitati Italiano Paralimpico, Lega Navale, campagna “Allenati contro la violenza”.

