TARANTO- È stata sorpresa dai carabinieri presumibilmente a cedere alcune dosi di cocaina a tre ragazzi e poi tutti sono stati sottoposti a perquisizioni personali e domiciliari: i militari hanno sequestrato oltre 7mila euro in contanti e più di 100 dosi di cocaina, arrestato in flagranza del reato di spaccio di stupefacenti, una 30enne di Taranto e denunciato in stato di libertà tre individui tarantini, tutti già noti alle forze dell’ordine.

I militari, durante un mirato servizio finalizzato alla repressione dei reati inerenti le sostanze stupefacenti, hanno sorpreso la donna presumibilmente a cedere della cocaina a un acquirente, probabilmente con il concorso degli altri tre individui, e a seguito di ciò hanno effettuato delle perquisizioni personali, domiciliari e veicolari, nel corso delle quali hanno trovato all’interno dell’auto in uso alla donna, 100 dosi di cocaina per un peso totale di 23 grammi circa, mentre, nella sua abitazione, ulteriori 20 grammi di droga e circa 300 euro in banconote di vario taglio. Inoltre, nella disponibilità di uno degli altri tre soggetti, ulteriori 11 dosi di cocaina per un peso totale di circa 5 grammi e quasi 7mila euro in banconote di vario taglio.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, e lo stupefacente affidato al Lass (Laboratori per l’analisi di sostanze stupefacenti) del comando provinciale carabinieri di Taranto per i previsti esami quali-quantitativi, mentre le somme di denaro, ritenute provento dell’attività di spaccio, sono state versate su libretti di deposito giudiziario infruttiferi. L’arrestata, al termine delle formalità di rito è stata sottoposta al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.