NOVOLI- Sono stati fermati a bordo di una Mercedes e i carabinieri hanno deciso di perquisirli: due uomini di Novoli sono finiti ai domiciliari perché trovati con 64 dosi di cocaina, 1,1 grammi di hascisc e 1,6 di marijuana.

È accaduto nella serata di ieri, 22 dicembre, quando i militari della stazione di Novoli, durante un mirato servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto per flagranza di reato un uomo di 26 anni e uno di 28.

I due sono stati controllati in via Carmiano e successive perquisizioni personali e veicolari hanno permesso di trovare sul primo uomo 64 dosi di cocaina per un peso complessivo di 26,6 grammi; mentre sul secondo uomo 1,1 grammi di hascisc e 1,6 grammi di marijuana. Gli arrestati, espletate formalità rito, sono stati sottoposti al regime di arresti domiciliari come disposto autorità giudiziaria.