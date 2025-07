Domenico Pace premiato dalla Lega Volley: miglior ricezione della SuperLega 2024/25

Il libero castellanese Domenico Pace è stato insignito del premio come miglior ricezione della SuperLega Credem Banca 2024/25, riconoscimento assegnato sulla base delle statistiche ufficiali della Regular Season. A certificare la sua eccellente stagione è stata la Lega Pallavolo Serie A, che ha incluso l’atleta tra i protagonisti assoluti delle classifiche individuali di rendimento.

Pace, lo scorso anno in forza a Cisterna Volley, ha saputo imporsi come uno dei migliori interpreti del ruolo, guadagnandosi la fiducia del suo nuovo club, la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che ha deciso di puntare su di lui per il prossimo campionato.

Il premio individuale arriva in un momento chiave della carriera del classe 2000, fresco anche di convocazione nella Nazionale italiana. Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi lo ha inserito tra i 18 atleti chiamati a partecipare al collegiale di Cavalese, in programma dal 5 all’11 luglio.

