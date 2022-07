Il direttore generale della Virtus Francavilla, Domenico Fracchiolla, è intervenuto in diretta nella quarta puntata di “Speciale Calciomercato” (in diretta ogni lunedì, mercoledì e venerdì su Antenna Sud).

Queste le parole del dg biancazzurro: “Stiamo lavorando a 360 gradi, prendendo in considerazione profili sia under che over, e devo dire siam partiti da una buona base. Non abbiamo fretta, il mercato è ancora lungo e ci teniamo a non sbagliare nulla. Se si vuole sbagliare quanto meno possibile bisogna avere la giusta pazienza. Per quanto concerne i big seguiremo la linea dettata dal presidente. Non abbiamo dunque intenzione di privarcene, ma è anche vero che per ora non ci è arrivata alcuna offerta. Il ritorno di Pierno è stato possibile grazie ai grandi rapporti che la nostra società vanta con il Lecce e con il direttore Trinchera. Pierno aveva tante offerte, ma ha voluto tornare a Francavilla. Questa situazione non può che inorgoglirci, abbiamo chiuso un trasferimento importante e tutt’altro che scontato. La situazione legata a Teramo e Campobasso tiene bloccate alcune operazioni, rallentando l’evolversi di alcune trattative, ma noi stiamo andando avanti per la nostra strada. Abbiamo le idee abbastanza chiare, c’è un confronto continuo con il presidente Magrì e con il direttore Antonazzo. Gianfreda e Puntoriere sono due calciatori che nel rientrano nel nostro progetto tecnico. Gianfreda è sicuramente un buon prospetto, ma abbiamo preferito puntare su profili ancora più giovani di lui. So che stanno trattando con il Bitonto, vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Puntoriere ha già giocato in D lo scorso anno, tornerà alla Virtus come da accordi, ma stiamo lavorando ad una soluzione per lui. C’è grande entusiasmo per la ripresa. Non vedo l’ora di vedere all’opera questi giovani che abbiamo acquistato, perché penso siano ragazzi interessanti. Allo stesso modo sono entusiasta di lavorare con mister Calabro”.