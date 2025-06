Domenico Fracchiolla nel mirino della Reggiana

La Reggiana pensa a Domenico Fracchiolla come direttore sportivo. L’attuale direttore sportivo del Giugliano, dunque, potrebbe tornare in Serie B dopo l’esperienza con il Lecco. Fracchiolla è considerato tra i migliori ds, soprattutto grazie alla capacità di valorizzare i calciatori e creare importanti plusvalenze per i club.

