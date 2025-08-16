Domenico De Santis (PD): “Solidarietà e vicinanza al sindaco Pomes”

“Esprimo la mia ferma condanna per la grave intimidazione avvenuta a Ostuni. Grazie al tempestivo intervento degli artificieri l’ordigno è stato messo in sicurezza. A Pomes e alla comunità ostunese va la mia vicinanza personale e del Partito Democratico pugliese”. Si è espresso così il segretario regionale del PD Pugliese Domenico De Santis, dopo la notizia di un ordigno rinvenuto nei pressi dello studio professionale del sindaco di Ostuni Angelo Pomes.

LA NOTA DEL SEGRETARIO REGIONALE

“Si tratta, secondo il monitoraggio che stiamo aggiornando da mesi, del 31º amministratore pugliese del Partito Democratico colpito da minacce o atti intimidatori riconducibili a contesti mafiosi o criminali. Un dato che racconta la pressione che tanti sindaci, assessori e consiglieri vivono sulla propria pelle. A loro diciamo con chiarezza: non siete soli. Colpire un sindaco significa colpire una comunità e la democrazia. Non permetteremo a nessuno di condizionare le decisioni pubbliche con la violenza. Il quadro conferma un fenomeno tutt’altro che episodico: la Puglia è tra le regioni con il maggior numero di intimidazioni contro amministratori locali, come rileva l’ultimo rapporto nazionale “Amministratori sotto tiro” di Avviso Pubblico (328 episodi censiti nel 2024 in Italia; 41 in Puglia). Dati che impongono una risposta corale delle istituzioni e della società. Come PD Puglia saremo al fianco di Angelo Pomes e di ogni amministratore minacciato”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author