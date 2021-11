Domenica 21 novembre trasmetteremo il derby Fidelis Andria – Bari, gara valida per il quindicesimo turno di campionato di serie C-girone C, in diretta su Antenna Sud – canale 13, a partire dalle 17:00 con ampio pre-partita, collegamenti dallo stadio Degli Ulivi e post-partita in diretta.

Si tratta della tredicesima delle trentasei gare di serie c in diretta e in esclusiva televisiva che il Gruppo Distante trasmetterà nel corso di questa stagione sportiva.