È la domenica di Catanzaro-Bari: dalle ore 17.30, preceduto da interviste e approfondimenti, verrà trasmesso in diretta Tv, in chiaro, su Antenna Sud 13, il big-match che mette in palio una buona fetta di Serie B. Nel mentre, su Antenna Sud 85, spazio a Tribuna Centrale Live per seguire, con le formule studio/stadio, gli impegni delle altre pugliesi del girone C di Serie C.

Nel primo pomeriggio, invece, su Antenna Sud 13, spazio alla Serie D e all’Eccellenza nel corso di Tribuna Centrale Live con collegamenti dai vari campi delle pugliesi. Tre le dirette della massima divisione regionale: su Antenna Sud 85 spazio a U.C. Bisceglie-Barletta, su Antenna Sud 90 riflettori puntati su Maglie-Grottaglie, mentre su Antenna Sud 174 sarà la volta di Manduria-Massafra.

Per rivivere le emozioni domenicali, appuntamento alle ore 21.30, su Antenna Sud 85, con Tuttocalciopuglia.

DIRETTE TV

DIFFERITE TV