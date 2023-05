Domenica esaltante per l’Avis in Corsa Conversano

L’Avis in Corsa Conversano fa incetta di riconoscimenti alla 15^ edizione del Trofeo dei Briganti tenutasi domenica in Basilicata presso San Severino Lucano. Due le competizioni in calendario: la gara competitiva da tredici chilometri ed il campionato italiano di trail corto da trenta chilometri con i podisti avissini che si sono ben distinti in entrambe le prove.

Nel primo caso la vetrina spetta di diritto a Laura Magistà che è stata la prima donna in assoluto a tagliare il traguardo, concludendo la sua gara in un’ora e sette minuti e conquistando un risultato di grandissimo prestigio. Da registrare anche il gradino più alto del podio di Maria Maringelli nella categoria SF50 e il terzo posto di Francesco Narracci nella categoria SM50.

Ottimo anche il piazzamento dell’Avis in Corsa nella graduatoria riservata alle società: il team biancoazzurro si è classificato al secondo posto, anche per merito delle super performance di Ronni Benigno, Antonello Lorusso, Mario Renna, Marino Daniele, Antonio De Nicolò, Roberta Difino e Donato Savino.

In più. nella gara di 30 chilomentri valida per il campionato italiano di trail corto, Vito Locaputo, Cosimo Sperti e Gennaro Lorusso hanno tenuto altissima la bandiera conversanese con risultati degni di nota: Locaputo è giunto terzo nella classifica SM35, mentre Lorusso ha terminato la sua gara in poco più di quattro ore.

Ma la copertina in questo caso è senza dubbio tutta per Cosimo Sperti il quale, alla veneranda età di 75 anni, ha ottenuto uno strepitoso primo posto nella SM75, laurendosi campione italiano di categoria.

Da segnalare, infine, anche la presenza in terra romana di Giovanni Bianco il quale ha partecipato alla quindicesima edizione della Corrimaggio di Lariano dove il runner conversanese ha portato a casa la medaglia di bronzo nella categoria SM75.

Prossimi appuntamenti in programma per l’Avis in Corsa Conversano sono la tredicesima edizione della Ciemme Vivi Barletta, quinta tappa del circuito CorriPuglia, e la seconda edizione del Trail del Paladino di Palo del Colle, valida come terza prova del circuito PugliaTrail.

