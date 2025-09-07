Lunedì 8 settembre alle 15, su Antenna Sud torna ‘LuNeDì Puglia’ – Tutto su Serie D e Eccellenza

Torna su Antenna Sud ‘LuNeDì Puglia’ la trasmissione interamente dedicata al calcio dilettantistico in onda ogni lunedi alle ore 15 sul canale 14 del digitale terrestre e in streaming su www.antennasud.com. Domani, lunedì 8 settembre, la prima puntata ospiti in studio e collegamenti per approfondire i temi calcio dei campionati di Serie D ed Eccellenza.
