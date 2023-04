Roma – “Pronti ad offrire il nostro contributo per la riforma del gioco pubblico”. Lo ha detto il direttore generale dell’agenzia delle dogane e Monopoli di Stato, Roberto Alesse rimarcando la necessità di tutela e aggiornamento tecnologico del gioco, anche per garantire maggiori entrate erariali. Per Alesse quello dei giochi e delle scommesse, è un settore che ruota attorno ad un rilevante indotto industriale dal quale è possibile reperire maggiori entrate. Le concessioni in corso, salvo nuove disposizioni, ha annunciato nella sua relazione, non saranno più prorogate a partire dal 2024. In tal senso deve esserci un costante aggiornamento di concerto con la Guardia di Finanza e Governo per contrastare in tutti i settori l’illegalità. Per Alesse le dogane dell’UE hanno bisogno di un cambiamento strutturale ed urgente per affrontare le sfide moderne come i nuovi modelli commerciali, il nuovo contesto geopolitico, la transizione ecologica. C’è bisogno di procedure e norme più semplici per garantire la difesa dell’Europa. L’italia ad esempio ha bisogno di nuove tecnologie

