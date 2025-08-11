Documenti e pagamento ok: la SS. Taranto vede l’Eccellenza

Completati tutti i passaggi necessari, dal deposito dei documenti al pagamento delle quote previste, il percorso verso il nuovo titolo sportivo del Taranto è ormai alle battute finali. Domani, martedì 12 agosto, il comitato competente si riunirà per valutare la richiesta e, salvo imprevisti, dovrebbe comunicare ufficialmente il via libera.

La Società Sportiva Taranto 2025, espressione del Gruppo Finlad Ladisa, è quindi pronta a diventare operativa e a intraprendere la propria avventura sportiva, che prenderà il via nel prossimo campionato di Eccellenza. Un traguardo che segna l’inizio di una nuova fase per il calcio tarantino, dopo settimane di lavoro intenso e di impegno organizzativo.

Per la città e per la tifoseria si tratta di un segnale concreto: il progetto sta prendendo forma e punta a riportare in alto i colori rossoblù. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire una squadra competitiva, capace di onorare la tradizione sportiva locale e di gettare basi solide per il futuro.

