Docce con acqua fredda e botte ai figli nel Sud Salento, chiesto processo

Il pm del tribunale di Lecce, Maria Grazia Anastasia, ha chiesto il rinvio a giudizio per un uomo di 58 anno residente in un comune del Sud Salento accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti della ex compagna e dei figli minori nati dalla loro unione, di 15 e 13 anni, e del figlio, anche lui minorenne, avuto dalla donna durante il precedente matrimonio. Le violenze sarebbero durate per anni: i ragazzini erano costretti a fare la doccia con acqua fredda, venivano picchiati se non si lavavano i denti o se sbagliavano a fare i compiti.

L’udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 6 maggio. (ANSA)

