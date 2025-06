Dl Sicurezza, FdI compatta: “Tuteliamo legalità e cittadini onesti”

Berrino: “Chi sbaglia paga davvero”. Rapani: “Fermiamo occupazioni abusive”. Spinelli: “Agenti armati anche fuori servizio”. Della Porta: “Nuove misure anti terrorismo”. De Priamo: “Finisce pacchia per ladri di case”

In Aula, durante la discussione generale sul decreto Sicurezza, numerosi esponenti di Fratelli d’Italia hanno espresso il pieno sostegno al provvedimento, sottolineandone l’importanza per il rafforzamento della legalità e della tutela dei cittadini.

Gianni Berrino, capogruppo in Commissione Giustizia, ha rimarcato la necessità di un cambio di passo rispetto agli ultimi anni. “I cittadini italiani sono stufi. Hanno bisogno di norme che facciano dell’Italia un Paese sicuro. La sinistra, nei suoi anni di governo, ha fallito nel garantire la sicurezza, preferendo l’idea che bastino l’educazione e l’assenza di carcere per reprimere la criminalità”, ha dichiarato. Berrino ha evidenziato il contrasto alle occupazioni abusive, alle truffe agli anziani, agli atti vandalici contro i monumenti e alla criminalità diffusa, affermando che “chi sbaglia deve pagare con la galera”.

Ernesto Rapani ha sottolineato il lungo lavoro svolto sulla misura. “Abbiamo esaminato 1507 emendamenti presentati dall’opposizione e li abbiamo respinti perché incompatibili con la nostra visione”, ha spiegato. Rapani ha evidenziato le differenze tra destra e sinistra: “Noi difendiamo la proprietà privata, gli anziani, le vittime; la sinistra difende i malviventi e l’illegalità”.

Intervento analogo quello di Domenica Spinelli, che ha posto l’accento sul nuovo articolo 28, introdotto nel provvedimento: “Consente agli agenti l’utilizzo dell’arma di servizio anche fuori servizio o in borghese senza necessità di ulteriori licenze”. Spinelli ha ribadito che la sicurezza rappresenta un diritto fondamentale e non un tema di appartenenza politica.

Costanzo Della Porta ha evidenziato invece l’aspetto preventivo delle nuove norme: “Il decreto mira a rafforzare l’ordine pubblico e prevenire reati, compreso il contrasto al terrorismo”. A supporto della misura ha ricordato il recente fermo, da parte della Questura di Campobasso, di un giovane di 24 anni, trovato in possesso di materiale finalizzato alla preparazione di ordigni e assalti armati.

Andrea De Priamo ha definito il provvedimento “una tutela concreta dei più deboli”. In particolare, ha richiamato gli sgomberi di Mestre e Ispica come esempi di intervento contro l’abusivismo, sottolineando la stretta sugli occupanti abusivi, sulle aggressioni alle forze dell’ordine e sugli atti criminali in prossimità delle stazioni ferroviarie.

Francesca Tubetti ha difeso l’impianto complessivo del decreto, definendolo “una scelta di vita e di regole a tutela dei cittadini onesti”. Tubetti ha criticato l’opposizione accusata di ostacolare il lavoro delle forze dell’ordine e ha concluso: “Con questo decreto si è scelto di sostenere le vittime, non i carnefici”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author