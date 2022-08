ROMA – Arrivano gli aiuti promessi per l’ex Ilva. Secondo una bozza che l’AGI ha potuto visionare del decreto Aiuti bis, che è finito sul tavolo del Consiglio dei ministri, è previsto un articolo su ‘misure urgenti per il sostegno alla siderurgia’: Invitalia è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque

idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di

finanziamento soci in conto aumento di capitale, ulteriori

rispetto a quelli previsti ai precedenti periodi e sino all’importo complessivamente non superiore a 1 miliardo di euro. (AGI)