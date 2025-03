Divina Colomba 2025: a Bari sfida finale per la miglior colomba artigianale

Manca poco alla finale di “Divina Colomba 2025”, il prestigioso concorso nazionale dedicato alla colomba artigianale, organizzato da Goloasi. L’evento si terrà l’11 marzo a Bari, nell’ambito della IX edizione della Mostra internazionale enoagroalimentare Levante Prof, e vedrà protagonisti i migliori maestri pasticceri italiani.

Dopo una selezione rigorosa, 30 finalisti si contenderanno il titolo nelle tre categorie previste: 15 per la Tradizionale, 10 per la Cioccolato e 5 per la Salata. La prima fase del concorso si è svolta il 18 e 19 febbraio, con un’ampia partecipazione di artigiani del settore, testimoniando il crescente interesse per il mondo dei lievitati pasquali.

A valutare le creazioni in gara sarà una giuria di esperti, composta da Beniamino Bazzoli, Eustachio Sapone, Antonio Daloiso, Domenico Lopatriello, Alessandro Bertuzzi e Paolo Caridi, maestri della pasticceria e della panificazione. I giudici assegneranno il premio in base a criteri di gusto, texture, aroma e qualità degli ingredienti, garantendo un giudizio imparziale e attento.

Regole severe e qualità artigianale

Tutte le colombe in gara devono rispettare i rigorosi requisiti di qualità fissati da Goloasi, tra cui:

• l’utilizzo esclusivo di lievito madre vivo;

• l’impiego di canditi senza anidride solforosa;

• il rispetto del disciplinare di legge sulla produzione e vendita di prodotti dolciari da forno, aggiornato dal DM 16 maggio 2017.

Il concorso Divina Colomba, nato nel 2019 come spin-off del celebre Mastro Panettone (dedicato ai lievitati natalizi), si è ormai affermato come un punto di riferimento nel panorama della pasticceria artigianale italiana.

La premiazione si svolgerà lo stesso 11 marzo, al termine delle valutazioni della giuria.

FINALISTI

Miglior Colomba Artigianale Tradizionale

• Camillo Tosi (La Dolce Tuscia, Viterbo)

• Gabriele Turi (Pasticceria Turi, Lecce)

• Riccardo Manduca (Solodamanduca, Latina)

• Michele Pirro (Cafè Noir, Foggia)

• Luca Santini (Pasticceria Alberini, Pesaro)

• Giacomo Balestra (Panificio Azzurro Margiù, Napoli)

• Luigi Vetrella (Visioni Lievitati per Eccellenza, Caserta)

• Alessandro Casalini (Fratelli Ciardi, Arezzo)

• Lorenzo Bandini (Pasticceria Pimpina, Firenze)

• Roberto Moreschi (Roberto Pastry & Bakery, Sondrio)

• Raffaele Romano (Gran Caffè Romano, Avellino)

• Damiano Pagani (Pasticceria Pagani, Brescia)

• Davide Iacovera (La Spiga Lucana, Potenza)

• Matteo Miscioscia (Dolcevia, Venezia)

• Antonio Ventieri (Torteria di Antonio Ventieri, Salerno)

Miglior Colomba Artigianale al Cioccolato

• Francesco Flammini (Caffè Sibilla, Macerata)

• Roberto Catelli (Caesar Pasticceria, L’Aquila)

• Federico Cosmo (Panificio Cosmo, Monza)

• Camillo La Morgia (Crema e Cioccolato, Chieti)

• Roberto Moreschi (Roberto Pastry & Bakery, Sondrio)

• Michele Iazzetta (Pasticceria Francesco Iazzetta, Napoli)

• Antonio Masulli (Caffè Masulli 1927, Napoli)

• Antonio Costagliola (Guantiera Pasticceria, Napoli)

• Michele Falcone (Pasticceria Falcone, Foggia)

• Alessandro Dicataldo (I Dicataldo, Barletta)

Miglior Colomba Artigianale Salata

• Davide Muro (Antica Pasticceria Castino, Torino)

• Francesco De Pasquale (Panificio Santa Fara, Bari)

• Stefano Bianco (Pasticceria Bianco Stefano, Lecce)

• Luigi Avallone (Pasticceria F.lli Avallone, Napoli)

• Simone Bortolus (Pasticceria Dolce Vita, Udine)

Goloasi: il promotore del talento artigianale

Dietro il successo di Divina Colomba c’è Goloasi, piattaforma specializzata nella pasticceria e panificazione artigianale fondata da Massimiliano Dell’Aera. Attraverso concorsi come Mastro Panettone e Divina Colomba, Goloasi promuove l’eccellenza dei grandi lievitati italiani, dando visibilità ai professionisti del settore e creando opportunità di crescita e confronto.

Il mondo della pasticceria artigianale è pronto a celebrare i suoi migliori maestri: l’11 marzo a Bari si scopriranno i vincitori della Divina Colomba 2025.

