Diventare madri non è più un lusso: ecco il Social Freezing

BARI – Un contributo massimo di 3.000 euro una tantum per le donne di età compresa tra i 27 e i 37 anni, residenti in Puglia da almeno 12 mesi, con Isee pari o inferiore a 30.000 euro.

L’Assessorato al Welfare della regione Puglia mette mani al portafogli ed emana una serie di avvisi pubblici indirizzati alle Asl per la concessione del contributo economico per il Social Freezing, una misura che guarda alla genitorialità come diritto da tutelare, non come traguardo da rincorrere. La misura copre le spese mediche strettamente legate alla crioconservazione degli ovociti, nei centri Pma pubblici o privati autorizzati. Un intervento pionieristico, per cui sono stati stanziati 900.000 euro per il triennio 2025–2027, che riconosce la libertà riproduttiva femminile e affronta con coraggio un tema ancora poco esplorato dalle politiche pubbliche.

Il tempo biologico non sempre coincide con il tempo sociale. E oggi, per molte donne, la possibilità di scegliere quando diventare madri è ancora un lusso. La Regione Puglia è la prima in Italia ad aver introdotto questa misura

