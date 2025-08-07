Disturba clienti in un bar e aggredisce i Carabinieri: uomo arrestato a Taranto

Durante un’ordinaria attività di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Taranto San Cataldo hanno tratto in arresto un uomo di 67 anni, ritenuto responsabile dei reati di resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

L’intervento si è svolto in via D’Aquino, nel cuore del centro cittadino, dove i militari sono stati allertati dal gestore di un bar. L’uomo, visibilmente in stato di alterazione psicofisica – presumibilmente a causa dell’assunzione di alcol – stava disturbando i clienti e pretendeva di consumare ulteriori bevande, nonostante il suo comportamento fosse già motivo di disagio.

All’arrivo dei Carabinieri, il soggetto avrebbe reagito in modo aggressivo, rivolgendo frasi ingiuriose e minacciose agli operanti e opponendo resistenza all’identificazione. La situazione è rapidamente degenerata fino a un’aggressione fisica nei confronti dei militari. Solo grazie alla prontezza e alla professionalità del personale in servizio si è riusciti a contenere l’uomo ed evitare conseguenze più gravi.

Concluse le formalità di rito, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.

Si ricorda che l’indagato è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

