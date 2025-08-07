7 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Carabinieri

Disturba clienti in un bar e aggredisce i Carabinieri: uomo arrestato a Taranto

Massimo Todaro 7 Agosto 2025
centered image

Un 67enne in stato di alterazione è stato arrestato dopo aver aggredito i Carabinieri a Taranto

Durante un’ordinaria attività di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Taranto San Cataldo hanno tratto in arresto un uomo di 67 anni, ritenuto responsabile dei reati di resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

L’intervento si è svolto in via D’Aquino, nel cuore del centro cittadino, dove i militari sono stati allertati dal gestore di un bar. L’uomo, visibilmente in stato di alterazione psicofisica – presumibilmente a causa dell’assunzione di alcol – stava disturbando i clienti e pretendeva di consumare ulteriori bevande, nonostante il suo comportamento fosse già motivo di disagio.

All’arrivo dei Carabinieri, il soggetto avrebbe reagito in modo aggressivo, rivolgendo frasi ingiuriose e minacciose agli operanti e opponendo resistenza all’identificazione. La situazione è rapidamente degenerata fino a un’aggressione fisica nei confronti dei militari. Solo grazie alla prontezza e alla professionalità del personale in servizio si è riusciti a contenere l’uomo ed evitare conseguenze più gravi.

Concluse le formalità di rito, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.

Si ricorda che l’indagato è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

About Author

Massimo Todaro

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, CGIL contro ministero: “Scavalcati sui contratti all’Arsenale”

7 Agosto 2025 Redazione

Sopralluogo del sindaco allo Stadio del Nuoto di Taranto

7 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Taranto, Unitalsi: il rientro da Lourdes

7 Agosto 2025 Laura Milano

Taranto, auto impazzita danneggia sei veicoli e crea il caos in città

7 Agosto 2025 Massimo Todaro

Casartigiani Taranto: “Usare 8 milioni JTF per sportelli CAT e CATA”

7 Agosto 2025 Redazione

Taranto, auto si ribalta e fiamme in città

7 Agosto 2025 Laura Milano

potrebbe interessarti anche

Taranto, CGIL contro ministero: “Scavalcati sui contratti all’Arsenale”

7 Agosto 2025 Redazione

Sopralluogo del sindaco allo Stadio del Nuoto di Taranto

7 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Taranto, Unitalsi: il rientro da Lourdes

7 Agosto 2025 Laura Milano

Taranto, auto impazzita danneggia sei veicoli e crea il caos in città

7 Agosto 2025 Massimo Todaro