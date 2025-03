Dissesto idrogeologico, Chiorazzo: “Ritardi inaccettabili della Giunta regionale”

Angelo Chiorazzo, vicepresidente del consiglio regionale della Basilicata, denuncia i ritardi della Giunta nell’assegnazione ai Comuni delle risorse per la messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico.

“La mancata approvazione della delibera che recepisce i criteri di selezione, la graduatoria regionale e l’assegnazione dei fondi previsti dall’Accordo per la Coesione FSC 2021-2027, sottoscritto a marzo 2024 dal Presidente del Consiglio Meloni e dal governatore Bardi, è un atto di grave irresponsabilità politica” – afferma Chiorazzo, annunciando un’interrogazione urgente al Presidente della Giunta.

La delibera, discussa in Giunta dal 28 novembre 2024 fino al 4 febbraio 2025, è stata inspiegabilmente ritirata e non ancora approvata. “Questo ritardo impedisce ai Comuni lucani di accedere a fondi essenziali per garantire la sicurezza dei cittadini e dei territori, esponendoli a rischi inaccettabili” – sottolinea Chiorazzo, aggiungendo che la delibera non richiede ulteriori approfondimenti, trattandosi di una mera presa d’atto di criteri già definiti.

Con l’interrogazione presentata, Chiorazzo chiede al Presidente della Giunta di chiarire le ragioni del blocco, se siano in corso modifiche ai criteri già stabiliti e quali siano le tempistiche per l’assegnazione definitiva delle risorse ai Comuni.

“Non si può più perdere tempo – conclude Chiorazzo – mentre si discute degli effetti dei cambiamenti climatici, la Regione continua a rinviare interventi concreti per la sicurezza del territorio. La Giunta approvi subito la delibera e sblocchi i fondi destinati alla protezione dei Comuni lucani.”

