Dissalatore sul Tara: “Costi elevati e alternative ignorate”

Il progetto del dissalatore sul fiume Tara continua a suscitare polemiche. Se da un lato Acquedotto Pugliese (AQP) ribadisce la necessità dell’opera, garantendo che l’impianto sarà alimentato interamente da fonti rinnovabili, dall’altro Legambiente contesta l’efficacia e la sostenibilità della scelta, evidenziando gravi criticità non ancora affrontate.

L’associazione ambientalista sottolinea come esistano risorse idriche alternative, non considerate, che potrebbero garantire un approvvigionamento maggiore rispetto al dissalatore. Tra queste, l’attivazione della traversa Sarmento in Basilicata, che potrebbe fornire circa 80 milioni di metri cubi d’acqua all’anno, quadruplicando la capacità prevista per il dissalatore. A questa si aggiungerebbe la canalizzazione delle acque del fiume Sauro, con un potenziale di ulteriori 30 milioni di metri cubi.

Secondo Legambiente, investire in queste soluzioni sarebbe più efficace ed economico rispetto alla realizzazione di un impianto altamente energivoro, che necessiterebbe ogni anno di oltre 30 milioni di kWh, equivalenti ai consumi di una città come Massafra. L’associazione chiede dunque la sospensione dell’iter autorizzativo e un confronto urgente con la Regione Puglia per riconsiderare le alternative disponibili.

Al centro del dibattito non solo i costi – quasi 100 milioni di euro –, ma anche l’impatto ambientale. Legambiente insiste sulla necessità di un approccio più strategico: migliorare la raccolta d’acqua negli invasi esistenti, ridurre le perdite nella rete idrica e incentivare l’uso delle acque depurate per l’irrigazione. Per gli ambientalisti, il dissalatore rappresenta una soluzione estrema, giustificabile solo in assenza di altre possibilità, come nelle piccole isole. Per la Puglia, invece, esistono alternative concrete, più sostenibili e meno onerose.

