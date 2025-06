Dissalatore, AQP al Comitato: “Nessun impianto per ex Ilva o industria”

Acquedotto Pugliese precisa: “Il progetto per Taranto è solo per uso potabile e civile”

In riferimento all’articolo pubblicato da antennasud.com il 23 giugno 2025, intitolato “Dissalatori e salamoia in Mar Grande: Comitato chiede chiarimenti”, Acquedotto Pugliese interviene per fare chiarezza rispetto alle affermazioni riportate dal Comitato per la Difesa del Territorio Ionico.

L’ente idrico regionale puntualizza che “AQP è soggetto attuatore esclusivamente del progetto relativo al dissalatore a servizio di Taranto, infrastruttura strategica destinata unicamente alla produzione di acqua potabile per usi civili”. Nessun coinvolgimento, diretto o indiretto, è previsto nei confronti di impianti destinati a finalità industriali, come quelle riconducibili all’ex Ilva, né per usi irrigui.

Secondo quanto precisato da Acquedotto Pugliese, la dissalazione è stata individuata come risposta a una criticità strutturale: la carenza idrica che affligge la Regione Puglia e in particolare l’area di Taranto, legata alla pressione crescente sullo schema extraregionale Sinni-Pertusillo.

“È una risposta che tiene conto della tutela delle comunità locali e dell’ecosistema del fiume Tara – spiegano da AQP -, non frutto di decisioni improvvise, bensì inserita da tempo all’interno del Piano d’Ambito, lo strumento ufficiale di pianificazione per il servizio idrico integrato in Puglia”.

Il progetto, avviato sin dai primi anni Duemila, è il risultato di una valutazione comparata fra diverse opzioni di approvvigionamento idrico. La dissalazione è emersa come la soluzione più efficace e sostenibile, capace di generare nuova risorsa idrica senza danneggiare i corsi d’acqua esistenti, si evidenzia.

AQP chiarisce inoltre che l’acqua residuale derivante dal processo avrà una salinità di 7 grammi per litro, significativamente inferiore rispetto a quella del mare, che contiene circa 35 grammi di sale per litro.

“Il progetto è parte integrante delle politiche di adattamento al cambiamento climatico e mira a garantire la sicurezza idrica a lungo termine per la popolazione, nel rispetto delle direttive europee e delle normative ambientali”, aggiunge Acquedotto Pugliese sottolineando la trasparenza del proprio operato.

Infine, l’ente ribadisce la totale disponibilità al confronto, ricordando che “non è mai mancato il dialogo con i territori interessati” e confermando l’apertura alla condivisione pubblica dei dati, nel pieno rispetto del diritto all’informazione corretta.

