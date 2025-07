Dispersi in mare: trovato un terzo corpo

Sarebbe stato ritrovato e recuperato il corpo di uno dei dispersi in mare dallo scorso 29 giugno.

Il ritrovamento è avvenuto nella

mattinata di oggi (sabato 19 luglio) a largo di Crotone in Calabria. Stando a quanto si è appreso, potrebbe trattarsi del corpo di uno dei due dispersi in mare: Pasquale Donnaloia e Antonio Dell’Amura.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++

