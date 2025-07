Dispersi in mare a Taranto: trovato secondo corpo, è Domenico Lanzolla

Dopo il ritrovamento del corpo di Claudio Donnaloia, il mare ha restituito anche quello di Domenico Lanzolla, meccanico tarantino di 6o anni. Il cadavere è stato recuperato a circa 11 miglia al largo di Policoro, in un’area non distante da dove era stato rinvenuto il primo corpo. La salma di Lanzolla è stata portata all’ospedale SS. Annunziata, dove è stato riconosciuto dai due fratelli. Le ricerche proseguono senza sosta per ritrovare gli altri due dispersi: Pasquale Donnaloia, fratello di Claudio, e Antonio Dell’Amura.

A coordinare le operazioni è la Direzione Marittima di Bari, con un imponente dispositivo che vede impegnati Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, Marina Militare, Aeronautica Militare e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Nelle attività di perlustrazione aerea è coinvolto anche un ATR della Guardia Costiera, mentre in mare è presente la nave Peluso, pattugliatore proveniente da Messina, schierato per rafforzare i mezzi già in azione.

A partire da giovedì 3 luglio, il dispositivo operativo si arricchirà di una componente specialistica dei Vigili del Fuoco proveniente da Roma, incaricata di eseguire una scansione acustica dei fondali. Le immagini sonar consentiranno di ottenere una mappa dettagliata del fondale marino, per individuare eventuali anomalie o relitti sommersi.

L’operazione si conferma complessa e delicata, ma l’impegno delle forze coinvolte resta costante, con l’obiettivo di restituire ai familiari le persone ancora disperse. “Comunque sia andata”, è l’espressione che riecheggia tra chi coordina le ricerche, in segno di rispetto per il dolore della comunità, ancora in attesa di risposte definitive.

Laura Milano