Disperazione degli ambulanti del mercato delle poste di Lecce

Lecce – Le statistiche degli ultimi anni, aggiornate al 20 gennaio scorso e fornite da Dogre, società di gestione tributaria, parlano di circa 550 mila euro di canoni di occupazione del suolo pubblico nei mercati di piazza Libertini e via Bari di cui il Comune di Lecce è debitorio. Gli ambulanti di piazza Libertini, però, si dicono distrutti, con gli affari pari quasi a zero tra carenza di parcheggi, carenza di servizi, cantieri cittadini che limitano l’arrivo in centro e partita impari con l’e-commerce. Tra le richieste avanzate c’è quella di tornare al canone giornaliero.

