Disoccupazione in Italia al 6%, più bassa della media Eurozona

218mila occupati in più in un anno e aumento di contratti stabili: Meloni esulta, Lagarde rassicura

La disoccupazione in Italia scende al 6% a luglio, segnando il livello più basso dal giugno 2007 e attestandosi sotto la media dell’Eurozona, che nello stesso periodo ha registrato il 6,2%. I disoccupati risultano in calo di 74mila unità, mentre il tasso di occupazione sale al 62,8%.

Rispetto a un anno fa si contano 218mila occupati in più, crescita trainata soprattutto dai contratti a tempo indeterminato.

“Numeri incoraggianti, che confermano l’efficacia delle misure messe in campo per più opportunità, più lavoro, più crescita”, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Anche dal fronte europeo arrivano segnali positivi. Christine Lagarde, presidente della Bce, ha sottolineato che l’Italia “sta facendo sforzi molto seri in termini di bilancio e, trovandosi presto al 3% di deficit, probabilmente uscirà dalla procedura per deficit eccessivo a cui è sottoposta oggi”.

Un quadro che restituisce fiducia al mercato del lavoro e alla tenuta dei conti pubblici, con l’Italia pronta a giocare un ruolo più solido nella crescita economica europea.

