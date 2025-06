Discriminazione a Lecce: negato affitto a studentessa transgender

L’episodio è stato segnalato dalle associazioni Lgbtqia+ di Lecce: “Esclusa per il suo percorso di transizione”. Scoppia la polemica

Una studentessa salentina di 17 anni si è vista negare la possibilità di affittare una stanza a Lecce, dove intendeva trasferirsi per completare gli studi.

La giovane aveva individuato una sistemazione idonea e si era accordata con la proprietaria dell’appartamento. Tuttavia, al momento della stipula del contratto, la locatrice ha cambiato posizione dopo aver appreso che la ragazza stava affrontando un percorso di transizione di genere.

Secondo quanto riferito, la decisione sarebbe stata motivata dalla volontà della proprietaria di “evitare problemi con i genitori delle altre inquiline”, portando alla revoca dell’offerta di affitto. L’episodio è stato segnalato dalle associazioni Lgbtqia+ di Lecce, che hanno condannato l’accaduto definendolo “moralmente riprovevole e giuridicamente illegittimo”.

“È inammissibile che nel 2025 si verifichino ancora episodi di esclusione da un diritto fondamentale come quello alla casa per motivi legati all’identità di genere”, affermano le associazioni, che chiedono un intervento deciso da parte delle istituzioni locali. L’appello è volto a promuovere politiche attive per prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione sul territorio.

