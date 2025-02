Discarica San Procopio, Comune di Barletta prepara documentazione contro l’ampliamento

BARLETTA – L’amministrazione comunale di Barletta si oppone all’ampliamento della discarica di San Procopio. L’area per rifiuti non pericolosi in capo alla Daisy srl sarà oggetto di discussione nella conferenza di servizi del 20 febbraio presso la Provincia BAT, durante la quale gli enti comunali presenteranno una documentazione ad hoc per avvalorare la posizione contraria. Alla tutela delle aree circostanti si aggiunge il ciclo di smaltimento dei rifiuti, che con queste modalità intaccherebbe il paesaggio, la salute dei cittadini e la tutela dell’agro barlettano.

