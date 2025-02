Bari, operazione della Guardia di Finanza: sequestrate aree abusive e discariche illegali a Racale

La Guardia di Finanza, attraverso il Reparto Operativo Aeronavale di Bari, ha portato a termine un’importante operazione a tutela dell’ambiente nel territorio del Comune di Racale. Grazie all’impiego congiunto della componente aerea e navale del Corpo, i militari hanno individuato e sequestrato aree sottoposte a vincolo paesaggistico utilizzate illegalmente per costruzioni abusive e gestione non autorizzata di rifiuti speciali.

L’indagine è partita grazie alle sofisticate tecnologie a bordo degli elicotteri della Sezione Aerea di Bari, che hanno permesso di individuare un’area di circa 15.000 metri quadrati vincolata dal punto di vista paesaggistico, dove venivano realizzati fabbricati destinati ad attività d’impresa, privi delle necessarie autorizzazioni urbanistiche e ambientali.

L’operazione èstata approfondita con l’intervento dei militari della Sezione Operativa Navale di Gallipoli, che hanno scoperto all’interno della stessa area una discarica abusiva contenente rifiuti speciali prodotti dall’impresa sotto controllo.

Di conseguenza, l’intera area è stata sottoposta a sequestro penale, mentre il responsabile è stato deferito alla competente Procura della Repubblica. Le accuse riguardano non solo la costruzione abusiva, ma anche lo smaltimento illecito di rifiuti e la realizzazione di scarichi di acque urbane non autorizzati in un’area soggetta a vincoli paesaggistici e idrogeologici.

L’intervento rientra in un’attività investigativa piùampia volta alla tutela del territorio e dell’ambiente. Infatti, sempre nel Comune di Racale, la Guardia di Finanza ha sequestrato un ulteriore lotto di 5.000 metri quadrati, ufficialmente destinato alla frantumazione e al riciclo di materiali da scavo e demolizione, ma in realtà utilizzato come deposito non autorizzato per la gestione e lo stoccaggio di rifiuti.

Questa operazione conferma l’impegno del comparto aeronavale della Guardia di Finanza nel contrasto ai crimini ambientali, con l’obiettivo di preservare il patrimonio paesaggistico e garantire il rispetto delle normative a tutela della collettività

