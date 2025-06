Discarica Lutum, M5S: “Un pericolo per la salute di tutti noi”

“Non possiamo abbassare la guardia. È in gioco la qualità della vita del nostro territorio”

Il Movimento 5 Stelle di Taranto ha chiesto ufficialmente la convocazione di un consiglio comunale straordinario a Grottaglie per discutere con urgenza la questione legata alla discarica Lutum, situata in località Palombara nel territorio del comune di Taranto.

La richiesta, firmata dai consiglieri comunali Giusi Cassese e Vito Rossini, arriva in vista della seconda Conferenza dei Servizi prevista per il 3 luglio 2025, relativa al rilascio del PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale)per il progetto di riattivazione dell’impianto.

Obiettivo dell’iniziativa è raccogliere in un verbale il confronto tra le varie rappresentanze politiche, ambientali e civiche del territorio, in modo da poterlo depositare entro il 27 giugno, data ultima utile per la documentazione partecipativa. Il Movimento sottolinea che, a oggi, nel sito non sono stati ancora avviati i lavori di messa in sicurezza di emergenza a tutela della falda acquifera e delle matrici ambientali coinvolte.

“Inoltre, come evidenziato nel documento di impatto ambientale presentato dalla società proponente e nelle osservazioni tecniche prodotte dall’Associazione Attiva Lizzano, mancano le condizioni minime per garantire il diritto alla salute e alla salvaguardia ambientale delle comunità locali – spiega in una nota il M5S -. Nonostante la discarica risulti attualmente inattiva, numerose sono le segnalazioni per molestie olfattive pervenute all’Arpa, circostanza che aggrava le preoccupazioni per l’eventuale riapertura dell’impianto”.

Il M5S richiama la necessità di salvaguardare i diritti costituzionali sanciti dagli articoli 9 e 32 della Costituzione, promuovendo un confronto trasparente tra istituzioni pubbliche, associazioni e cittadini. In caso di concessione del PAUR, secondo il Movimento, il territorio si troverebbe esposto a un ulteriore e serio rischio ambientale.

In attesa della convocazione del consiglio comunale monotematico, il M5S rivolge un appello agli altri Comuni interessati affinché adottino iniziative analoghe e definiscano una chiara posizione politica condivisa contro la riattivazione della discarica Lutum. Come dichiarato dai portavoce locali: “Non possiamo abbassare la guardia. È in gioco la salute pubblica e la qualità della vita del nostro territorio”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author