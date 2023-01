TRANI – Si riducono i tempi per la bonifica della discarica di Trani in contrada Puro Vecchio. La Recupero Ecologico Inerti, impresa che si occuperà dei lavori relativi ai due lotti della discarica comunale, ha annunciato di aver abbassato il cronoprogramma dai 210 giorni iniziali ai 168 attualmente previsti. L’azienda leccese ha così ottenuto l’appalto per effetto di un ribasso d’asta dell’1,35%, rispetto all’importo a base d’asta di 6,1 milioni di euro, diminuendo l’importo di circa 30mila euro. La spesa comprensiva di IVA sarà di 6,7 milioni di euro, coperti da un finanziamento regionale di oltre 7 milioni.

L’aggiudicazione è avvenuta, come da prassi, entro la fine dell’anno, ma il contratto per l’avvio della bonifica verrà sottoscritto solo dopo il procedimento dell’autorizzazione integrata ambientale. In attesa della pratica di competenza degli uffici regionali, sono partiti i lavori di messa in sicurezza di emergenza, che finora hanno interessato copertura definitiva dei due lotti e copertura provvisoria del terzo lotto, riduzione della produzione di percolato, smaltimento delle acque meteoriche e potenziamento dei sistemi di controllo per il materiale gassoso.

Resta fuori dai lavori il terzo lotto, in cui avvenne l’incidente del 2014 che portò alla chiusura della discarica. L’avvio delle attività di bonifica è previsto entro 168 giorni dall’aggiudicazione dei lavori alla Recupero Ecologico Inerti.

Condividi su...

Linkedin email