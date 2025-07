Discarica Burgesi, Mazzotta: “Salento ridotto a una pattumiera”

Il capogruppo regionale di Forza Italia: “C’è un limite a tutto, siamo pronti a fare le barricate”

“C’è un limite a tutto: non è più tollerabile che l’assenza di pianificazione da parte della Regione Puglia ricada ancora una volta sui cittadini”. Paride Mazzotta, capogruppo regionale di Forza Italia, interviene duramente sulla riapertura della discarica Burgesi di Ugento, prevista fino alla fine di luglio.

“Nel silenzio più assoluto e calpestando diritti e volontà delle comunità locali, l’Ager Puglia ha deciso di conferire rifiuti indifferenziati in quel sito”, prosegue Mazzotta. Una decisione che, secondo il consigliere, rappresenta l’ennesima dimostrazione del fallimento del centrosinistra nella gestione del ciclo dei rifiuti. “Non si chiudono i cicli, non si realizzano impianti pubblici, e si continua a pagare caro il trattamento dei privati. Il tutto mentre si aprono discariche che potrebbero rappresentare un pericolo per la salute pubblica”.

Il capogruppo azzurro annuncia battaglia: “Adesso basta. Siamo pronti a fare barricate contro una scelta imposta dall’alto. Il Salento non può diventare una pattumiera a cielo aperto perché chi governa la Regione è incapace di gestire la situazione”.

Mazzotta chiede trasparenza, rispetto per i territori e un cambio di passo immediato: “Non è questa la visione di sviluppo che merita la nostra terra. Serve una programmazione seria, non scelte d’emergenza fatte sulla testa dei cittadini”.

