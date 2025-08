Discarica abusiva e roghi di rifiuti: quattro misure cautelari a Taranto

TARANTO: Una vasta operazione della Guardia Costiera di Taranto, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato all’esecuzione di quattro misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di aver gestito un articolato sistema illecito di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, con abbruciamenti sistematici e senza alcuna autorizzazione.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i soggetti avrebbero movimentato ingenti quantità di rifiuti speciali, anche pericolosi, ritirati presso privati e attività commerciali e trasportati con mezzi non idonei fino a un’area di oltre 10mila metri quadrati in località Masseria Capitolo, sul demanio marittimo di Taranto. Qui i materiali venivano abbandonati e dati alle fiamme per recuperare i residui metallici destinati alla vendita, con emissione di sostanze tossiche e gravi ripercussioni sull’ambiente e sulla salute pubblica. . Tra i materiali conferiti e bruciati, elettrodomestici fuori uso, pneumatici e altri ingombranti.

L’area è stata sequestrata e sgomberata. Sequestrati anche cinque autocarri utilizzati nella filiera ecocriminale, che avrebbe generato profitti non solo dallo smaltimento illecito ma anche dalla vendita dei metalli ricavati dai roghi.

Oltre ai quattro esecutori materiali, le indagini hanno coinvolto anche terzi soggetti imprenditoriali ritenuti responsabili della produzione dei rifiuti speciali poi smaltiti illegalmente.

Gli indagati rispondono, a vario titolo, di gestione e combustione illecita di rifiuti, emissione di gas e vapori pericolosi e occupazione abusiva di demanio marittimo. Per tutti vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

