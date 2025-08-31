Disastro Team Altamura: il Crotone passeggia al D’Angelo, finisce 0-4

Un Team Altamura troppo brutto per essere vero crolla al cospetto del più quotato Crotone, rimediando così la seconda sconfitta in altrettante giornate di campionato, la prima tra le mura amiche: al D’Angelo termina 0-4 a favore dei calabresi che riscattano il k.o. del primo turno contro il Benevento.

Mangia opta per un 3-5-2 con coppia d’attacco formata da Curcio e Rosafio, Longo replica con un 4-4-2 nel quale Murano e Gomez sono i due riferimenti offensivi. In cronaca. Pronti via e gli ospiti passano in vantaggio: Murano trova il corridoio giusto per servire Maggio che mette al centro per Gomez che in spaccata insacca senza problemi. Al minuto 5 è già 0-1. I pitagorici non si accontentano e al minuto 11 vanno vicini al raddoppio, questa volta con una conclusione dalla lunga distanza di Andreoni ben respinta in corner da Spina. Poco male per i rossoblù che pervengono comunque allo 0-2 sedici minuti dopo grazie a una grande azione personale di Maggio che dribbla un avversario, rientra sul destro e lascia partire una meravigliosa conclusione a giro che, dopo aver toccato il palo, si infila dritta in rete. I murgiani, tramortiti, escono dal campo e al minuto 32 incassano il tris calabrese: cross dalla destra di Cargnelutti per Murano che si fa trovare pronto al centro dell’area e con il sinistro beffa Spina. 0-3 e titoli di coda anticipati sull’incontro, con i ragazzi di Longo che addirittura sfiorano il poker due minuti dopo con lo stesso Murano che, servito da Zunno, da due passi esalta i riflessi di Spina.

Il gol del 4-0 è però rimandato solo di qualche minuto e diventa realtà 15 secondi dopo l’inizio della ripresa: a firmarlo è ancora una volta Maggio che dall’interno dell’area calcia con il destro e in diagonale supera Spina. Crotone sul velluto e a un passo dalla cinquina in più di una circostanza nei minuti successivi, prima con un diagonale di Murano prodigiosamente toccato da Spina, poi con una soluzione potente di Maggio sempre respinta dall’estremo difensore biancorosso e successivamente con una clamorosa traversa colpita dallo stesso Maggio: pallone sul legno e poi sulla linea di porta, con l’arbitro che concede la rete per poi annullarla dopo revisione al VAR. Una sola squadra in campo, quella ospite, che al minuto 73 si rende nuovamente pericolosa con Gomez che, assistito da uno svarione di Lepore, sbatte addosso al solito Spina. Per trovare tracce dell’Altamura bisogna attendere il minuto 85, quando Lepore da due passi spedisce sull’esterno della rete su cross da sinistra. E’ l’ultimo sussulto di un incontro che si chiude così, dopo due minuti di recupero. Cocente delusione al D’Angelo.

TABELLINO

ALTAMURA (3-5-2): Spina; Zazza, Poli, Silletti; Mbaye (7′ st Ganfornina), Dipinto, Crimi (35′ pt Lepore), Grande, Nicolao (33′ st Mogentale); Curcio (33′ st Simone), Rosafio (33′ st Nazzaro). All.: Mangia.

CROTONE (4-4-2): Merelli; Andreoni, Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Zunno, Sandri, Vinicius (23′ st Gallo), Maggio; Murano (23′ st Bruno), Gomez. All.: Longo.

MARCATORI: 5′ pt Gomez (C), 27′ pt e 1′ st Maggio (C), 32′ pt Murano (C)

