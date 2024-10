Disastro Taranto, il Potenza ne fa cinque

Gautieri, che sceglie il 352, si affida al tandem composto da Zigoni e Giovinco, ma deve rinunciare in extremis a capitan Matera, bloccato da un problema fisico nel pre partita, al suo posto, esordio dal primo minuto per Iervolino. Nel Potenza 433 per De Giorgio, che orfano di Caturano sceglie Schimmenti, Selleri e D’Auria.

Il primo squillo della contesa è di marca jonica e giunge dopo 13 giri di lancette, quando Giovinco scippa una palla sanguinosa sulla lunetta di centrocampo e innesca Zigoni che attacca la profondità e poi apparecchia per Mastromonaco che ci prova senza inquadrare la porta. La risposta del Potenza giunge tre minuti più tardi, quando D’Auria si libera al tiro sul limite, ma il tentativo a giro trova pronto Del Favero che mette in angolo. Al ventesimo il duello tra l’attaccante ex Siena e l’estremo difensore tarantino si rinnova, quando D’Auria s’incunea tra le maglie della retroguardia ospite e spara a botta sicura, ma Del Favero è provvidenziale in uscita. Col passare dei minuti i lucani provano ad alzare i ritmi, al 31’ è il turno di Selleri, bravo a trasformare in oro una percussione di Felippe, ma il tentativo dell’attaccante ventunenne non trova la forza giusta e termina centrale tra le manone di Del Favero. La pressione porta i propri frutti al 38’ quando su un’uscita sbagliata della difesa del Taranto, i padroni di casa trovano il vantaggio sull’asse D’Auria – Selleri, con quest’ultimo lesto ad anticipare Del Favero, depositando in rete l’assist dell’attaccante napoletano. In chiusura di frazione, il Potenza trova anche il raddoppio sul calcio di rigore, con un ottimo D’Auria, che capitalizza la massima punizione decretata per un tocco di mano di Schirru.

Parte bene il Taranto nella ripresa, bastano infatti due minuti a Mastromonaco, migliore dei suoi, per rendersi pericoloso con un tirocross che crea apprensione ad Alastra, abile a mettere però oltre la traversa. È un fuoco di paglia perché il Potenza, con estrema facilità sfonda le linee difensive del Taranto, che sbanda vertiginosamente, ringraziando in più di una circostanza la mira imprecisa di D’Auria e la pigrizia di Schimmenti.

Al 62’ gli uomini di Gautieri alzano definitivamente bandiera bianca, quando Felippe dalla lunga distanza fulmina Del Favero per il tre a zero, che al 69’ si trasforma in un rotondo poker lucano, quando Milesi, di testa costringe nuovamente Del Favero a raccogliere il pallone dal fondo del sacco.

Del Taranto non v’è traccia nel resto della contesa, che anzi pende ancora di più verso la compagine di De Giorgio, che al 78’ cala la manita con Schimmenti, che si mette in proprio e dalla sinistra mette in punto esclamativo sulla gara.

