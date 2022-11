Condividi su...

Linkedin email

Foggia –

Continuano serrate le indagini per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente aviatorio verificatosi ad Apricena, costato la vita a sette persone lo scorso 5 Novembre. Sul tragico accadimento indagano un ingegnere aeronautico e un pilota dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza in volo e tre consulenti nominati dalla Procura di Foggia, un professore universitario, un colonnello ingegnere dell’Aeronautica e un colonnello pilota, che stanno completando gli esami tecnici. Successivamente si procederà alla rimozione della carcassa dell’elicottero probabilmente sollevandola e trasportandola in un luogo al chiuso con un altro elicottero.

Antonella D'Avola Ogni parola ha conseguenze. Ogni silenzio anche. Non conosco altro modo per svolgere la mia professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. See author's posts