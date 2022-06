LECCE – Bambini e adolescenti sono stati quelli che hanno più risentito dell’impatto della pandemia. Nel rapporto di Save the Children, in merito ad un’indagine condotta a 10 mesi dall’inizio della pandemia, i giovani hanno affermato di essersi sentiti preoccupati, irritabili, ansiosi, disorientati, nervosi, apatici, scoraggiati, nel periodo più intenso del lockdown. Tutto questo a portato anche ad un incremento ricoveri per disturbi psichiatrici di bambini e adolescenti.